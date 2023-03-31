Председателем маслихата города Кызылорда избран Ибадулла Куттыкожаев

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Председателем маслихата города Кызылорда избран Ибадулла Куттыкожаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ибадулла Куттыкожаев родился 10 января 1957 года в городе Кызылорде.

В 1979 году окончил Кызылординский педагогический институт имени Н. Гоголя по специальности «физика». В 2000 году окончил Московский университет экономики, статистики и информатики по специальности «экономика». Кандидат философских наук.

Трудовой путь начал в 1974 году рабочим ОРС НОД-12. До 1993 года работал учителем, заместителем директора в средней школе №181 в Шиелинском районе, в средней школе №114 в Сырдарьинском районе.

В 1993-1998 годах был инспектором городского отдела образования в Кызылорде, специалистом отдела внутренней политики городской администрации, консультантом, руководителем городского управления по делам молодежи, спорту и туризму, заведующим отделом внутренней политики и социальной сферы городского акимата.

В 1998-2004 годах работал заведующим отделом внутренней политики и социальной сферы Кызылординского областного акимата, в 2004-2016 годах – заместителем акима города Кызылорда, секретарем городского маслихата.

В 2016-2019 годах был первым заместителем председателя Кызылординского областного филиала партии «Нұр Отан», с 2019 года - директором Кызылординского высшего аграрно-технического колледжа имени И. Абдыкаримова.

С 2021 года - секретарь маслихата города Кызылорда.



