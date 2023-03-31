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    Председателем маслихата города Актобе избрана Анар Даржанова

    31 Марта 2023, 12:47

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Председателем маслихата города Актобе избрана Анар Даржанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На прошедшей сессии городского маслихата VIII созыва 32 избранным депутатам вручили удостоверения и нагрудные знаки. Все эти депутаты были избраны по одномандатным избирательным округам.

    В ходе сессии на должность председателя городского маслихата была избрана Анар Даржанова, ранее исполнявшая обязанности секретаря городского маслихата.

    «Это для меня большая ответственность. Я буду работать вместе с вами, используя весь свой трудовой опыт, свои знания», – сказала Анар Даржанова.

    Затем были избраны председатели постоянных комиссий городского маслихата.

    «Перед нами стоит множество задач, проблем. У нас есть планы, начиная от чистоты в городе, развития инфраструктуры, благоустройства населенных пунктов, до строительства социальных объектов. Эти задачи мы будем решать вместе. Я объявил с 1 апреля двухмесячную кампанию по санитарной очистке города. Надеюсь, что каждый депутат примет активное участие в этой кампании, мобилизует население в своем округе», – сказал аким Актобе Мурат Жоребеков.

    В Актобе сделали свой выбор 44,5% избирателей.

    Как сообщалось ранее, председателем Актюбинского областного маслихата избрана Гулкасима Суентаева, ранее работавшая на должности заместителя акима области.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Актюбинская область Назначения Выборы Регионы Маслихат Актобе Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
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