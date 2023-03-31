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    Председателем маслихата города Актау избран Сембигали Закенов

    31 Марта 2023, 17:38

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Председателем маслихата города Актау избран Сембигали Закенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На первой сессии маслихата города Актау VIII созыва были вручены удостоверения и нагрудные знаки вновь избранным депутатам. В составе маслихата - 20 депутатов. В сессии приняли участие 18. Среди депутатов есть представители различных сфер: предприниматели, строители, учителя, врачи, журналисты, спортсмены.

    Председателем маслихата избран Сембигали Закенов.

    «Основная задача депутата – укрепление сотрудничества между властью и обществом. У нас бывают разные ситуации. Я лично думаю о будущем страны. Мы должны содействовать тому, чтобы это будущее было хорошим. Не нужно поддаваться различным легковесным речам», – сказал Сембигали Закенов.

    Самому молодому депутату городского маслихата 28 лет. Это строитель, предприниматель Сунгат Канаев. Он уже вносит свой вклад в развитие города, а теперь намерен решать социальные вопросы молодежи города.

    Ранее сообщалось, что председателем Мангистауского областного маслихата избран Жанбырбай Матаев.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Выборы Мангистауская область Регионы Маслихат Актау Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
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