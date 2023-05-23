Председатель правления КТЖ и региональный директор PSA International провели совместный велопробег

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководители компаний решили начать свой день с физической активности. Ранним утром они совершили велопробег по пригороду Астаны, передает МИА «Казинформ».

Г-н Ван Чи Фунг отметил, что «партнерство с КТЖ имеет стратегическое значение для PSA».

«Я рад иметь возможность провести время в неформальной обстановке. Это позволяет нам не только укрепить нашу деловую связь, но и установить более тесные личные отношения, основанные на взаимном уважении и доверии».

Напомним, 22 мая КТЖ и PSA подписали Соглашение о создании совместного предприятия по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Это даст дополнительные возможности для расширения географии перевозок и интеграции казахстанских транспортных коридоров с крупнейшими мировыми хабами.



