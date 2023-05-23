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    Председатель правления КТЖ и региональный директор PSA International провели совместный велопробег

    23 Мая 2023, 17:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководители компаний решили начать свой день с физической активности. Ранним утром они совершили велопробег по пригороду Астаны, передает МИА «Казинформ».

    Г-н Ван Чи Фунг отметил, что «партнерство с КТЖ имеет стратегическое значение для PSA».

    «Я рад иметь возможность провести время в неформальной обстановке. Это позволяет нам не только укрепить нашу деловую связь, но и установить более тесные личные отношения, основанные на взаимном уважении и доверии».

    Напомним, 22 мая КТЖ и PSA подписали Соглашение о создании совместного предприятия по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Это даст дополнительные возможности для расширения географии перевозок и интеграции казахстанских транспортных коридоров с крупнейшими мировыми хабами.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    КТЖ Велоспорт
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