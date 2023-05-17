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    Председатель КНР поздравил Президента Казахстана с 70-летним юбилеем

    17 Мая 2023, 17:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе переговоров Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Председатель КНР Си Цзиньпин обсудили вопросы развития всестороннего сотрудничества в торгово-экономической, нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, финансовой, транспортно-транзитной сферах, образовании и науке, передает МИА «Казинформ».

    Также состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня.

    «В этот день Вы совершаете свой государственный визит в Китай, что отражает высокий уровень нашего двустороннего сотрудничества и вновь подтверждает Ваши тесные связи с Китаем. Китай и Казахстан открыли новую страницу «золотого 30-летия» китайско-казахских отношений. Нашим странам необходимо развивать традиции дружбы, взаимной поддержки и углублять взаимовыгодное сотрудничество», – сказал Председатель КНР.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Си Цзиньпина в развитие сотрудничества двух стран и подтвердил готовность приложить все усилия для выведения двусторонних отношений на новый уровень.

    В этом контексте Президент Казахстана отметил, что сегодняшние переговоры призваны придать дополнительный импульс укреплению межгосударственного сотрудничества.

    Автор:

    Артем Волков

    Президент Казахстана Китай Международные отношения
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