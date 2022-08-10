Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид посетит Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - – Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Абдулла Шахид с официальным визитом прибудет в Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Офиса ООН в РК.

В ходе визита ожидаются встречи с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, руководством МИД РК, Сената Парламента РК, представителями неправительственных организаций, молодежью, академическим сообществом, и страновой командой ООН.

Возглавляемая Председателем Генеральной Ассамблеи ООН делегация будет находиться в Казахстане в период 11-12 августа.

Абдулла Шахид широко известен как выдающийся политик и опытный дипломат, долгое время проработавший в правительстве и законодательных органах Мальдивской Республики. Будучи убежденным сторонником гендерного равенства, он известен тем, что впервые добился гендерного паритета среди глав дипломатических представительств своей страны, а также среди сотрудников ее дипломатической службы.

В условиях продолжающейся пандемии COVID‑19 г‑н Шахид был тем, кто одним из первых выступил на международной арене и подчеркнул разрушительные последствия глобального кризиса здравоохранения для экономики и общества малых островных развивающихся государств.





Фото: news.un.org