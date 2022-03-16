Председатель ФПРК поддержал инициативу создания территориального объединения профсоюзов в г.Жанаозен

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В рамках визита делегации Федерации профсоюзов РК во главе с председателем Сатыбалды Даулеталиным в Мангистаускую область в г. Жанаозене состоялась встреча с профлидерами местных предприятий, большинство из которых являются нефтесервисными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на медиацентр Федерации профсоюзов РК.

Профлидеры открыто говорили о проблемах на своих предприятиях и высказали ряд предложений.

Среди проблем чаще всего упоминался вопрос повышения заработной платы работников местных нефтесервисных предприятий, нежелание отдельных работодателей участвовать в переговорном процессе с представителями работников, необходимости внесения изменений в трудовое и профсоюзное законодательство и проведения обучающих семинаров для профактивистов Жанаозена.

«И работников, и работодателей необходимо обучать навыкам переговоров, медиации, конфликтологии. Нам нужны такие объединеные курсы или семинары», - сказал руководитель первичной профсоюзной организации – профлидер ТОО «Кезби» Азамат Жапар и от лица участвовавших на встрече коллег добавил: «Мы предлагаем в целях координации усилий местных профсоюзов создать объединяющую структуру– профцентр в Жанаозене».

Председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин поддержал инициативу жанаозенских коллег.

«Федерация профсоюзов РК поддерживает инициативу создания в городе Жанаозен территориального объединения профсоюзов, это позволит более оперативно и профессионально решать актуальные вопросы социально-трудовых отношений на месте с привлечением к диалогу сторон социального партнерств, выработать эффективный алгоритм профилактики трудовых конфликтов на жанаозенских предприятиях «, - сказал глава ФПРК.

По словам Сатыбалды Даулеталина, практика показывает, что трудовые консультации, проводимые профсоюзами совместно с работодателями, позволяют эффективно развивать социальное партнерство в рамках одного трудового коллектива. В качестве примера, он привел взаимоотношения профсоюзов с работодателями в акционерных обществах «Каражанбасмунай» и «Мангистаумунайгаз».

«Система совместных консультаций способствует снижению трудовых конфликтов, исключению затяжных конфронтаций между сторонами. Работодатели должны воспринимать профсоюзы, как социальных партнеров, а не противоборствующих оппонентов», - подчеркнул председатель ФПРК.

В этой связи Сатыбалды Даулеталин отметил основные направления деятельности Федерации профсоюзов РК по совершенствованию взаимоотношений с социальными партнерами, внесению изменений в трудовое и профсоюзное законодательство и профилактики трудовых споров на предприятиях страны.

«Мы уже внесли в Правительство ряд предложений по совершенствованию системы оплаты труда, в том числе обязательной индексации заработной платы; обеспечению участия профсоюзов в управлении производством, включая переговоры по зарплате и системе оплаты труда в целом - в обязательном порядке. В целях создания механизмов воздействия работников на принимаемые работодателем решения при определении системы оплаты труда Федерация предложила дополнить статью 107 Трудового кодекса. Мы считаем, что акты работодателя, определяющие системы оплаты должны издаваться с учетом мнения представителей работников. Внесены предложения и по упрощению процедуры выдвижения требований работников при возникновении коллективного трудового спора, и усилению государственного контроля и надзора за трудовыми отношениями», - сообщил Сатыбалды Даулеталин.

Что касается, вопросов повышения правосознания работников и работодателей, председатель ФПРК отметил, что работники и работодатели предприятий Жанаозена смогут принять участие в совместных с Международной организацией труда семинарах, запланированных Федерацией профсоюзов на ближайшее время.