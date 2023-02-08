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    Председатель ЦИК и глава миссии БДИПЧ ОБСЕ провели переговоры в Астане

    8 Февраля 2023, 15:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров встретился с главой миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) по наблюдению за парламентскими выборами в Казахстане Оуэном Мерфи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Во время встречи Нурлан Абдиров выразил признательность миссии БДИПЧ ОБСЕ за постоянное внимание к электоральным кампаниям, проходящим в Казахстане.

    «Я рад, что полноценная миссия прибыла в Казахстан на следующую кампанию. С одной стороны, наши граждане будут выбирать депутатов в Мажилис и одновременно 19 марта будут избираться все местные депутаты маслихата. На президентских выборах, которые прошли 20 ноября прошлого года, в Казахстане работала большая миссия БДИПЧ ОБСЕ в количестве более 300 человек. Многих членов из ваших делегаций мы уже знаем. Надеюсь, что ваше пребывание в Казахстане будет плодотворным и приятным во всех отношениях. Со своей стороны как и прежде, мы создадим все условия для полноценной, открытой и прозрачной работы вашей миссии в нашей стране», - сказал Нурлан Абдиров, обращаясь к главе миссии БДИПЧ ОБСЕ.

    Вместе с тем, председатель ЦИК пригласил членов миссии к участию в регулярных заседаниях Центральной избирательной комиссии.

    «Мы готовы работать в ежедневном режиме, как это делали в предыдущих кампаниях. Мы открыты и доступны», - добавил Нурлан Абдиров.

    В свою очередь, глава миссии БДИПЧ ОБСЕ в Казахстане Оуэн Мерфи, поблагодарив председателя и представителей ЦИК, отметил значимую роль электорального периода в Казахстане.

    «Центральная избирательная комиссия была занята за последний период - за истекшие 12 месяцев в Казахстане был проведен целый ряд электоральных мероприятия. От имени БДИПЧ ОБСЕ я бы хотел воспользоваться возможностью и поблагодарить ЦИК РК за сотрудничество, которое мы установили между нашими организациями. Благодарим вас за все возможности и условия, которые были созданы за время работы», - подчеркнул Оуэн Мерфи.

    Ранее сообщалось, что главу миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека по наблюдению за парламентскими выборами в Казахстане Оуэна Мерфи принял заместитель министра иностранных дел Роман Василенко.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    ОБСЕ Выборы Международная деятельность РК ЦИК Выборы в Мажилис
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