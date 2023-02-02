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    Предприниматели получат 1,9 млрд тенге субсидий в Атырауской области

    2 Февраля 2023, 21:36

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 1,9 миллиарда тенге субсидий будет выделено в этом году предпринимателям Атырауской области. Об этом сообщил руководитель областного управления предпринимательства и туризма Нурбол Жанабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В регионе реализуется национальный проект по развитию предпринимательства, рассчитанный на 2021-2025 годы. Проект предполагает оказание финансовой поддержки бизнесу – субсидирование, льготное микрокредитование, строительство инфраструктуры и предоставление государственных грантов. Субсидирование в данном случае означает снижение процентных ставок по кредитам, выдаваемым банками на развитие бизнеса. В этом году предпринимателям из республиканского бюджета планируется выделить 1,9 млрд тенге субсидий», – сообщил Нурбол Жанабеков.
    В 2022 году в регионе на субсидирование процентной ставки по кредиту в рамках Нацпроекта из бюджета выделено 6 млрд тенге. В результате просубсидировано 1 176 проектов предпринимателей на сумму 35,6 млрд тенге. Ожидается создание 1 636 новых рабочих мест.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Бизнес Атырауская область
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