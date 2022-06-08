Предпринимаемые РК шаги являются рецептом политической инклюзивности - иорданский политолог

АММАН. КАЗИНФОРМ – Иорданский политолог, эксперт по геополитике и профессор Иорданского университета Амер ас-Сабайле считает, что прошедший референдум в РК демонстрирует реальное желание изменить модель правления государства, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Состоявшийся референдум в Казахстане я рассматриваю как кейс политической инклюзивности по созданию положительной атмосферы в стране. Ознакомившись с информацией о референдуме, я понял, что в действительности существовала необходимость проведения реальных изменений в способах управления государством. Как мы знаем, концепция концентрации власти в одних руках или в одном месте может привести к социальным проблемам. Вот почему референдум отвечает требованиям и запросам казахстанцев. Изменение формы правления от суперпрезидентской республики к президентской с сильным парламентом демонстрирует нам политическую интеграцию, вовлечение населения в процесс принятия решений и управления государством», - отметил эксперт.

По мнению Амера ас-Сабайле, изменения в Казахстане не ограничены лишь избирательным процессом, а включают в себя вопросы политической активности, уважения прав человека, свободы слова. Это говорит о том, что принимаемые государством меры выступают не в качестве «удобного рецепта» для того, чтобы быстрее «перешагнуть» кризис, а скорее демонстрируют настоящее понимание того, что перемены необходимы.

«Шаг, который предпринимает Казахстан, от концентрации власти в сторону ее распределения – это рецепт политической инклюзивности. Что можно отметить в сегодняшнем референдуме, так это весьма своевременную и правильную реакцию властей Казахстана, направленную на преодоление продолжительных проблем. Потому что мы знаем, то, что случается однажды может произойти во второй раз», - считает иорданский политолог.

Прошедший референдум, по словам профессора Иорданского университета, демонстрирует реальное желание изменить модель правления государства, уважая верховенство закона, которое всегда должно выступать чем-то вроде своего рода условности в сознании людей.

«Децентрализация власти – это ключ к развитию и решению проблемы. В чем проблема концентрации власти? Когда у вас власть сосредоточена в одном месте, в одном городе, это приводит к тому, что вы начинаете игнорировать нужды другой части населения. Далее это приводит к тому, что на фоне разговоров о политике, элементарные потребности людей остаются неудовлетворенными. Это становится причиной возникновения проблем у населения», - считает политолог.

Профессор уверен, что принятые поправки приведут к политической активности в Казахстане.