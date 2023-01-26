Предотвратить паводки: в усиленном режиме работают коммунальные службы Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Превентивные противопаводковые меры и ход снегоочистительных работ обсудили в акимате Тараза на заседании городской территориальной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, Премьер-Министр РК дал ряд поручений в связи с паводковой ситуацией в стране, отметив, что подобная ситуация в регионах произошла из-за несвоевременного вывоза акиматами снега, недостаточной очистки каналов и арыков, слабого финансирования противопаводковых мер. В ряде регионов предполагается повышение температуры воздуха, что может еще более осложнить ситуацию. Алихан Смаилов поручил акимам регионов взять на личный строгий контроль вопрос прохождения паводков, максимально принять меры по реализации Дорожной карты противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы, снизить риски подтоплений. О городских каналах и готовности областного центра к паводкам на заседании городской территориальной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС рассказал главный специалист организационно-инспекторского подразделения акимата города Тараза Абылай Ансабек.

«В областном центре функционируют восемь водных каналов, два дренажных канала, более шести километров трубопровода, 1 600 шлюзов, - проинформировал он. – Общая протяженность каналов Тараза составляет 95,25 км, дренажных канав – 1 896 км. На территории города находится 15 км реки Талас, на которой имеется гидротехническое сооружение. Оно принадлежит РГП «Казводхоз» и выполняет функции расчета и регулирования водного потока реки Талас».

По словам спикера, в 2022 году за счет бюджетных средств в городе установили 174 новых шлюза на 89,1 млн тенге, очистили шесть каналов – Сенкибай, Капал, Ушбулак, Карасу-1, Карасу-2, Торегельды. На весенних субботниках, организованных акиматом, было благоустроено 18 км арычной системы, на осенних субботниках – 12 км.

Аким города Тараза Бахытжан Орынбеков отметил, что по сравнению с прошлым годом, в нынешний зимний сезон в Таразе выпало значительно большее количество осадков, в связи с чем необходимо принимать профилактические противопаводковые меры.

«Из-за обильных снегопадов в социальных сетях поступают жалобы от горожан о проблемах, - заметил градоначальник. – При резком повышении температуры возникнет угроза подтопления. В связи с этим ответственные учреждения должны работать в усиленном режиме. Особое внимание необходимо уделить местам, подверженным максимальному риску. Для осуществления работ по вывозу снега за город необходимо задействовать все коммунальные службы города и специализированную технику».

Морозы и обильные снега пришли в Тараз во второй декаде января, с понижением дневной температуры до -25, ночью до -30, местами до -33 градусов мороза. После обильного снегопада на улицах областного центра идут интенсивные снегоуборочные работы.

Впервые за последние годы затянуло льдом водные артерии областного центра. Покрылся толстым слоем льда один из самых крупных водных каналов Тараза – Капал, протяженность которого составляет 10 километров. Угрозу подтопления жилого сектора талыми водами на канале Капал предотвращают в Таразе. «Противопаводковыми мероприятиями занимаются все коммунальные службы, а также сотрудники ДЧС Жамбылской области. Эти работы находятся на постоянном контроле акима города», - подчеркнули в пресс-службе акима города Тараза.

По данным департамента по ЧС Жамбылской области, в рамках реализации Дорожной карты противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы на предупреждение паводков в 2022 году было выделено из местного бюджета 912 млн тенге. На территории области проводились работы по очистке каналов, арычных сетей и водопропускных сооружений. Проведены берегоукрепительные работы русла реки Талас протяженностью 12,1 км.

На территории Тараза имеются восемь каналов общей протяженностью 82,55 км. Из них протяженность каналов Сенкибай и Капал – по 10 км, Ушбулак - 13,9 км, Карасу-1 - 3,3 км, Карасу-2 - 12,4 км, Торегельды - 5,7 км, Базарбай - 3,2 км, Туйте - 24 км. Помимо этого, есть два дренажных канала – Южный протяженностью 10 км и Тайваньский дренажный канал 2,7 км.

Фото акимата города Тараза



