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    Предотвращено подтопление 5 населенных пунктов в Алматинской и Жамбылской областях – МЧС

    5 Февраля 2023, 09:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прошлой ночью 200 человек и 45 единиц техники из подразделений МЧС Алматинской и Жамбылской областей и служб акиматов предотвратили подтопление пяти населенных пунктов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы МЧС РК.

    Проведена оперативная работа по отводу талой воды, которая стала пребывать из полей в результате резкого таяния снега. Продолжено устранение воды на ранее подтопленных дворовых территориях.

    Общая протяженность проведенных за ночь водоотводных каналов составила 18 тысяч метров, откачанной воды вблизи населенных пунктов – более 16 тысяч кубометров.

    В Туркестанской области все подтопления ликвидированы. Продолжается работа 14 круглосуточных гидропостов на реках Сырдарья, Арыс и Боген.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматинская область Жамбылская область Паводок МЧС
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