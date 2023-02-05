Предотвращено подтопление 5 населенных пунктов в Алматинской и Жамбылской областях – МЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прошлой ночью 200 человек и 45 единиц техники из подразделений МЧС Алматинской и Жамбылской областей и служб акиматов предотвратили подтопление пяти населенных пунктов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы МЧС РК.

Проведена оперативная работа по отводу талой воды, которая стала пребывать из полей в результате резкого таяния снега. Продолжено устранение воды на ранее подтопленных дворовых территориях.

Общая протяженность проведенных за ночь водоотводных каналов составила 18 тысяч метров, откачанной воды вблизи населенных пунктов – более 16 тысяч кубометров.

В Туркестанской области все подтопления ликвидированы. Продолжается работа 14 круглосуточных гидропостов на реках Сырдарья, Арыс и Боген.





