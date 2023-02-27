Предложенными изменениями в сфере услуг такси обеспокоено бизнес-сообщество

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На площадке Министерства труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) прошло рабочее совещание представителей государственных органов, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», Республиканской ассоциации служб такси Казахстана и Союза автотранспортников РК по вопросам регулирования услуг такси посредством платформенной занятости. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НПП.

В ходе совещания представителями Национальной палаты предпринимателей, ассоциации и отраслевых министерств МИИР и МВД высказаны опасения по увеличению теневого рынка такси в случае признания перевозчиком такси физических лиц, осуществляющих деятельность с использованием интернет-платформ.

Эти услуги в нарушении закона «Об автомобильном транспорте» уже оказываются физическими лицами с использованием интернет-платформ.

«По поправкам возникает ряд вопросов. Например, BUS LANE, любое физическое лицо посредством уведомления сможет перемещаться по автобусной полосе, при этом не заниматься перевозкой такси. Как будут осуществлять интернет-платформы выплаты водителям физическим лицам по получаемым от пассажиров оплат безналичным путем? Сейчас это реализовано через таксопарки, которые привлекают и регистрируют водителей на интернет-платформы и осуществляют выплаты водителям со своей комиссией. При этом эти таксопарки не соблюдают элементарные требованиями безопасности по техосмотру машин и медосмотру водителей», – сказал председатель Республиканской ассоциации служб такси Казахстана Медет Курманов.

По словам управляющего директора – директора департамента логистики и перевозок НПП «Атамекен» Мурата Амрина инициатива Министерства труда и социальной защиты населения РК по увеличению рабочих мест, соблюдению трудовых отношений и обеспечению социальных отчислений и уплаты налогов в сфере такси поддерживается НПП «Атамекен». Вместе с тем поправки, обсуждаемые в Сенате Парламента в рамках Социального кодекса, требуют тщательного анализа, так как это приведет к игнорированию норм безопасности и международных соглашений.

«Много машин с иностранным учетом регистрируются в мобильных приложениях, получая доступ к перевозке пассажиров по городам Казахстана – это называется каботаж, который на законодательном уровне запрещен. Немаловажный вопрос - это техническое состояние данных транспортных средств и их идентификация, так как при заказе через приложение приезжает совсем другая марка с другими номерами, что должно вызывать обеспокоенность у населения. Должен быть проведен глубокий анализ, выявить «плюсы» и «минусы», а так сразу внедрять нововведения в законодательство, без проведения пилотного проекта и соответствующей работы неправильно», - отметил Мурат Амрин.

Бизнес-сообщество предлагает работать в рамках действующего законодательства и четко его соблюдать всеми участниками перевозочного процесса, в том числе цифровыми платформами по предоставлению заказов пассажиров.

Более того, представители Национальной палаты предпринимателей с прошлого года доводят свои замечания до разработчиков законопроекта о несоответствии и противоречий предлагаемых понятий и норм регулирования деятельности интернет-платформ и мобильных приложений, которые затронут всех сферы жизнедеятельности населения страны.



