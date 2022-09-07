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    Предложение вернуть столице прежнее название прокомментировал Ерлан Кошанов

    7 Сентября 2022, 16:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов прокомментировал предложение о возвращении прежнего названия столицы Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если говорить о переименовании столицы, то это инициатива наших депутатов, депутатской группы. С тех пор, как несколько лет назад столица сменила название, внутри общества до сих пор не затихают дискуссии. Поэтому в народе бытует разное мнение. Многие из них касаются возвращения прежнего названия», - сказал Ерлан Кошанов, отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания Мажилиса.

    В этой связи он добавил, что депутаты подняли вопрос о возвращении прежнего названия столицы с тем, чтобы прислушаться к обращениям народа.

    «Теперь давайте подождем, какое решение будет в дальнейшем принято», - отметил председатель Мажилиса.

    Данное предложение в кулуарах заседания Мажилиса прокомментировал и министр культуры и спорта РК Даурен Абаев.

    «Депутаты ездят по регионам, встречаются с населением. Надо сказать, что они на пульсе общественных мнений. Поэтому, давайте дождемся, когда все это будет официально оформлено. После этого будем обсуждать», - заявил Даурен Абаев.

    Накануне члены Правительства прокомментировали предложение депутатов о переименовании столицы.

    Депутатская группа «Жаңа Қазақстан» Мажилиса Парламента заявила , что будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы – «Астана», которое в свое время было предложено Первым Президентом.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Мажилис
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