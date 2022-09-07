Предложение вернуть столице прежнее название прокомментировал Ерлан Кошанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов прокомментировал предложение о возвращении прежнего названия столицы Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если говорить о переименовании столицы, то это инициатива наших депутатов, депутатской группы. С тех пор, как несколько лет назад столица сменила название, внутри общества до сих пор не затихают дискуссии. Поэтому в народе бытует разное мнение. Многие из них касаются возвращения прежнего названия», - сказал Ерлан Кошанов, отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания Мажилиса.

В этой связи он добавил, что депутаты подняли вопрос о возвращении прежнего названия столицы с тем, чтобы прислушаться к обращениям народа.

«Теперь давайте подождем, какое решение будет в дальнейшем принято», - отметил председатель Мажилиса.

Данное предложение в кулуарах заседания Мажилиса прокомментировал и министр культуры и спорта РК Даурен Абаев.

«Депутаты ездят по регионам, встречаются с населением. Надо сказать, что они на пульсе общественных мнений. Поэтому, давайте дождемся, когда все это будет официально оформлено. После этого будем обсуждать», - заявил Даурен Абаев.

Накануне члены Правительства прокомментировали предложение депутатов о переименовании столицы.

Депутатская группа «Жаңа Қазақстан» Мажилиса Парламента заявила , что будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы – «Астана», которое в свое время было предложено Первым Президентом.