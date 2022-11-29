Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Предложение снизить пороги для снятия пенсионных накоплений прокомментировала глава Минтруда

    29 Ноября 2022, 11:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова прокомментировала предложение депутата Мажилиса о снижении порогов достаточности использования пенсионных накоплений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году был определен минимальный порог достаточности пенсионных накоплений, по которым граждане могли получать эти средства, чтобы направить их на улучшение жилищных условий или же на лечение. Теперь та же формула работает. Единственное, порог увеличился в связи с тем, что он исходит из минимальной заработной платы. Я услышала мнение (депутатов - прим. автора). По этому вопросу у нас сейчас работает рабочая группа совместно с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. Поэтому, мы, наверное, на этой рабочей группе рассмотрим», - прокомментировала журналистам Тамара Дуйсенова в кулуарах заседания Правительства.

    Накануне депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов предложил вновь рассмотреть вопрос о снижении порогов достаточности использования пенсионных накоплений.

    Ранее министр национальной экономики РК Алибек Куантыров заявлял, что вопрос о снижении порогов достаточности для снятия пенсионных накоплений на повестке не стоит.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Социальная поддержка Мажилис Минтруда РК ЕНПФ Пенсия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экзамен на знание госязыка для этнических казахов планируют апробировать в 2023 году
    Более 300 тысяч россиян выехали из Казахстана - Минтруда РК
    Как изменился рынок труда в Казахстане
    Более 15,6 тысяч этнических казахов получили статус кандаса с начала года
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
    2 Завершился официальный визит Президента Казахстана в Россию
    3 Житель Темиртау осужден за пропаганду терроризма – КНБ РК
    4 Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл во Францию
    5 Декларацию 30-летия установления дипотношений между РК и РФ подписали в Москве
    Новости партнеров