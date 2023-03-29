Предложена кандидатура Ерлана Кошанова на пост председателя Мажилиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Предложена кандидатура председателя партии «AMANAT» Ерлана Кошанова на пост председателя Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагаю кандидатуру председателя партии «AMANAT» Кошанова Ерлана Жакановича. Ерлан Жаканович работал в регионах, показал себя как профессиональный государственный служащий. Был депутатом Сената первого созыва, акимом Карагандинской области, руководителем Администрации Президента, также председателем Мажилиса VII, является председателем партии «AMANAT», - заявил депутат Мажилиса Бактыкожа Измухамбетов в ходе пленарного заседания Мажилиса.

Во время заседания была предложена только одна кандидатура.

Также депутаты приняли постановление о внесении бюллетеня для тайного голосования кандидатуры Ерлана Кошанова.