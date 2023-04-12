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    Предельные розничные цены на бензин и дизтопливо установлены в Казахстане

    12 Апреля 2023, 19:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 12 апреля текущего года вступает в силу приказ министра энергетики РК «Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Минэнерго.

    Согласно документу, предельные цены составят:

    – на бензин марки Аи-92 и Аи-93 до 205 тг за литр;

    – на дизельное топливо до 295 тенге за литр.

    «Установление новых розничных цен на некоторые виды топлива является вынужденной мерой и связано с необходимостью снижения диспаритета его стоимости с соседними странами. Это позволит уменьшить отток нефтепродуктов из страны и обеспечить возрастающие потребности внутреннего рынка», - поясняют в ведомстве.

    Отмечается, что в Казахстане цены на ГСМ не менялись с осени 2021 года.

    Вместе с тем, стоимость дизтоплива для аграриев до завершения весенне-полевых работ меняться не будет.

    «С учетом расходов операторов средняя цена по республике для аграриев составляет 204 тенге за литр, что на 31% ниже рыночной», - сообщили в ведомстве.

    По данным Минэнерго, регионам на весенне-полевые работы выделено 419 тысяч тонн удешевленного дизтоплива, это на 19 тысяч тонн больше, чем годом ранее. Утвержденный объем на весенне-полевые работы будет отгружаться в приоритетном порядке. В феврале отгружено 77,1 из 81,1 тысячи тонн, или 95%, в марте – 94,2 из 102,2 тысячи тонн, или 92,2%.

    При этом ранее установленные дифференцированные цены на дизтопливо остаются без изменений.

    «В частности, граждане Казахстана при предъявлении водительского удостоверения могут купить 100 литров в сутки по цене 295 тенге за литр. Для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов, также при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан, утвержденный лимит в сутки составляет 300 литров по аналогичной цене. Для остальной категории лиц, а также для тех, кто покупает дизтопливо выше указанных лимитов, цена составит 450 тенге за литр», - пояснили в ведомстве.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Энергетика Цены и тарифы Минэнерго РК Топливо
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