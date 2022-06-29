Предельные цены на реализацию сжиженного газа предлагается оставить до конца года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентство по защите и развитию конкуренции опубликовало проект приказа «О введении временного государственного ценового регулирования на реализацию сжиженного нефтяного газа». Согласно документу предлагается до конца года продлить государственное регулирование на розничную реализацию сжиженного газа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, по поручению Главы государства от 5 января 2022 года введено временное государственное ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа автогазозаправочных станций с установлением предельных цен от 50 до 70 тенге за литр в зависимости от региона. Однако срок действия приказа истекает в июле 2022 года.

«В условиях свободного ценообразования на розничном сегменте рынка сжиженного нефтяного газа имеются риски резкого повышения цен и как следствие возникновения социальной напряженности в обществе. В этой связи предлагается продлить ценовое регулирование розничной реализации сжиженного нефтяного газа с автогазозаправочных станций до конца текущего года», - говорится в приказе Агентства по защите и развитию конкуренции.

Закон направлен на подпись Главе государства. Приложение предлагается дополнить вновь образованными Абайской, Жетысуской и Улытауской областями. К слову, предельные цены во вновь образованных областях устанавливаются аналогично ценам в реорганизованных областях (ВКО, Алматинская обл., Карагандинская обл.).

Предельная цена на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях составила 70-75 тенге за литр в Нур-Султане, Алматы, Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Жетысуской, Улытауской и Алматинской областях.

А в Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской и Абайской областях – 60-65 тенге за литр.

В Актюбинской, Атырауской и Мангыстауской областях – 50-55 тенге за литр.

6 января этого года Правительство РК для стабилизации социально-экономической ситуации в стране установило предельные цены на 180 дней на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС на территории Казахстана.