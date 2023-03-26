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    Предельные цены на бензин и дизтопливо могут установить в Казахстане

    26 Марта 2023, 13:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Предельные цены на оптовую реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций могут установить в Казахстане. Соответствующий приказ Министерства энергетики РК опубликован на сайте «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Установить предельные цены на оптовую реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций, на которое установлено государственное регулирование цен в следующем размере с учетом налога на добавленную стоимость:

    1) бензин марки Аи-80 – 93 161 тенге за тонну;

    2) бензин марки Аи-92 и Аи-93 – 193 649 тенге за тонну;

    3) дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 236 156 тенге за тонну», - отмечается в проекте приказа.

    Документ находится на публичном обсуждении до 30 марта.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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