Предельно допустимую цену на кефир установят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области предлагают на 90 дней зафиксировать предельно допустимую розничную цену на кефир 2,5 % жирности. Продукт входит в перечень социально значимых продовольственных товаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект постановления появился на сайте открытых нормативно-правовых актов. В пояснительной записке указано, что во втором квартале пороговое значение цены на кефир составляет 235 тенге. Средняя статистическая цена – 272 тенге. Таким образом, превышение порогового значения – на 15,7%. В таком случае местные исполнительные органы устанавливают размер предельно допустимых розничных цен.

«На изменение средней цены повлияло удорожание сырья. В том числе пленка – на 76%, упаковочный материал – на 30%, закваска – на 36%, стабилизаторы – на 13%, моющие средства – на 23%, запчасти на оборудование – на 50%. По итогам проведенного анализа комиссией установлена экономическая целесообразность утверждения размера предельно допустимых розничных цен на кефир», - говорится в пояснительной записке.

В акимате предлагают зафиксировать цену кефира 2,5% жирности в мягкой упаковке на уровне 272 тенге за литр. Пока на 90 дней. Пересмотреть цену возможно не ранее, чем через 15 календарных дней.