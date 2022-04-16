Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Предельная розничная цена на сжиженный газ в СКО составляет 70 тенге за литр

    16 Апреля 2022, 22:12

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области насчитывается 18 газосетевых организаций и 108 автомобильных газозаправочных станций. Об этом в ходе встречи 16 апреля с населением СКО сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Минэнерго.

    В январе т.г. в соответствии с поручением Главы государства Агентством по защите и развитию конкуренции установлено государственное регулирование и утверждены предельные розничные цены сжиженного газа, согласно которому предельная розничная цена на сжиженный нефтяной газ в Северо-Казахстанской области составляет 70 тенге за 1 литр.

    Потребление сжиженного нефтяного газа в области в 2021 году составило 57,6 тыс.тонн. За январь-март текущего года потреблено порядка 17,7 тыс.тонн.

    Глава ведомства отметил, что Министерством энергетики принимаются меры по реформированию рынка сжиженного нефтяного газа, обеспечению долгосрочной ценовой стабильности и недопущению спекулятивных скачков цен.

    В качестве одной из мер будет разработана методика по определению предельных оптовых цен на сжиженный нефтяной газ заводами-производителями, исходя из установленных розничных цен, что позволит справедливо распределять выручку между заводами и продавцами.

    Министр энергетики РК также сообщил о том, что более 70 тыс. тонн топлива выделено для посевной кампании аграриям СКО.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Энергетика Северо-Казахстанская область Сельское хозяйство Минэнерго РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ерлан Аккенженов назначен вице-министром энергетики РК
    Сильные дожди идут в СКО
    Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
    6,2 млрд тенге выделили на ремонт дорог в Петропавловске
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге