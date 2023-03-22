Празднование Наурыза прошло в секретариате ШОС

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Секретариат Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в среду провел торжественный прием, посвященный международному празднику Наурыз, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил жителей планеты с Международным праздником Навруз (Наурыз). Поздравительное обращение Генсека ООН было продемонстрировано в рамках прошедшего в среду в Пекине в здании Секретариата ШОС мероприятия по случаю Дня весеннего равноденствия Наурыз-2023.





«Навруз знаменует собой новое начало. Навруз - это праздник богатого культурного наследия и разнообразия человечества», - отметил в своем видеообращении Генсек ООН.

В свою очередь, выступая с поздравительной речью, Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин отметил, что у людей во всем мире весна ассоциируется с новым - новыми начинаниями, новым ростом, новым вдохновением и новыми делами. Восприятие и ощущение сходства и связи Весны объединило многие страны и народы.

«Это привело к традиции праздновать приход Весны из года в год в странах всего мира и прежде всего в странах семьи ШОС», - подчеркнул Чжан Мин.

Генсек ШОС напомнил, что праздник Наурыз, который мы отмечаем сегодня, «является древним национальным фестивалем и международным праздником, признанным Генеральной Ассамблей (ГА) ООН и включенным в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО».

Колоритная музыка и зажигательные танцы народов «семьи ШОС», демонстрация модной одежды, разнообразные блюда и кулинарные изыски, традиционные для наурызовского стола, обогатили весенний праздник.

В мероприятии приняли участие свыше 300 человек, среди которых были послы и представители аккредитованных в КНР дипломатических миссий, известные общественные деятели и ученые, журналисты, представители деловых кругов.

В сентябре 2009 года Наурыз был включен в репрезентативный Cписок нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В феврале 2010 года ГА ООН объявила 21 марта «Международным днем Наурыза».

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