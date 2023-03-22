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    Праздник Наурыз отметили в Госдепартаменте США

    22 Марта 2023, 22:03

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Посольства стран Центральной Азии, Азербайджана и Турции провели празднование Наурыза в Госдепартаменте США, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В начале мероприятия присутствующие почтили память погибших в результате землетрясений в Турции минутой молчания.

    С поздравлениями в честь празднования Наурыз выступили высокопоставленные американские чиновники.

    Заместитель Государственного секретаря США Венди Шерман

    Заместитель Государственного секретаря США Венди Шерман пожелала здоровья, счастья и радости всем народам, отмечающим праздник Наурыз в Соединенных Штатах, в Центральной и Южной Азии, на Ближнем Востоке, Кавказе, в Европе и других частях света.

    «Наурыз - это время возрождения и обновления, примирения и размышлений, мира и возможностей, солидарности и надежды. Это знаменует не просто новый сезон, но и новую возможность подвести итоги того, что осталось позади, воспользоваться окружающими нас благословениями и крепко держаться за перспективы предстоящего нам года», - отметила Венди Шерман.

    Заместитель помощника министра обороны США Ребекка Циммерман

    Заместитель помощника министра обороны США Ребекка Циммерман поздравила от имени министра обороны Ллойда Остина центральноазиатские государства, азербайджанских и турецких партнеров с древним праздником Наурыз.

    Ребекка Циммерман отметила, что почти три десятилетия назад Соединенные Штаты были в числе первых стран, приветствовавших независимость государств Центральной Азии и продолжают поддерживать безопасность, суверенитет и территориальную целостность своих региональных партнеров.

    США по-прежнему ценят партнерство и продолжают укреплять региональное сотрудничество и стабильность, способствуя миру и безопасности во всей Центральной Азии через программы, возглавляемые Национальной гвардией, которые являются основой двусторонних отношений в области обороны.

    Заместитель помощника администратора USAID Анджали Каур


    Заместитель помощника администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур поздравила всех с Новым годом - Наурызом и поблагодарила посольства за организацию замечательного праздника.

    «США, Турция, Азербайджан и пять центральноазиатских республик должны работать вместе для светлого будущего», - заявила Анджали Каур.

    Были отмечены значительные достижения сторон в здравоохранении, образовании, возобновляемых источниках энергии, охране окружающей среды, обеспечении экономического роста и продвижении свобод, которые являются основополагающими для демократических обществ.

    Профессор Университета национальной обороны США Брианн Тодд

    Профессор Центра стратегических исследований Ближнего Востока и Южной Азии при Университете национальной обороны США Брианн Тодд подчеркнула значимость присутствия дипломатов посольств стран Центральной Азии, Азербайджана и Турции вместе с представителями Госдепартамента, Министерства обороны и USAID, что свидетельствует о крепком партнерстве сторон.

    Брианн Тодд отметила интересную культурную программу, подготовленную каждым посольством, особенно этно-фольклорную группу «Туран», национальные танцы и национальные павильоны.

    Этно-фольклорная группа «Туран»

    Танец «Қара көзім» (Казахстан)

    Танец «Қара Жорға» (Кыргызстан)

    Танец «Gaval Reqsi» (Азербайджан)

    Танец «Zarafshoni» (Таджикистан)

    Танец «Lazgi» (Узбекистан)

    Представители Посольства Республики Казахстан в США

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    МИД РК США Наурыз Тюркский мир
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