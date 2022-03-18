Праздник добра на магистрали устроили железнодорожники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По всей сети АО «НК «ҚТЖ» в поддержку концепции празднования Наурыз мейрамы, озвученной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым проводятся тематические дни. Железнодорожники традиционно стараются оказывать благотворительную помощь всем, кто в этом нуждается – многодетным матерям, людям с ограниченными физическими возможностями, одиноким пенсионерам, детям-сиротам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚТЖ».

Эстафета добра на стальных магистралях

В рамках проведения Дня добрых дел молодежный совет филиала ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» – «Акмолинское отделение ГП» совместно с сотрудниками филиала АО «НК «ҚТЖ» – «Акмолинское отделение магистральной сети» организовал благотворительную ярмарку. Все средства от продажи пошли на поддержку жителя Кокшетау Эсхаджи Кадырова, который живет в автомобиле вместе со страдающим эпилепсией сыном.

Эстафету добра подхватили и остальные регионы. К примеру, молодые железнодорожники-волонтеры станции Нура Карагандинского региона под руководством начальника Мади Абенова навестили бывших работниц станции Екатерину Обивочную, Тамару Восколович, Тамару Морозову и Антонину Зеблинскую.

«Для женщин наш приезд стал приятной неожиданностью. Мы решили порадовать их подарками и цветами», – рассказывает Мади Абенов.

История - в каждой вещи

Алматинские железнодорожники провели экскурсию для учащихся частной школы в музей железнодорожного транспорта, ведь один день из праздничной декады - День истории. Железнодорожные музеи АО «НК «ҚТЖ» в разных городах Казахстана посетили более 300 детей. Школьники познакомились с настоящим, прошлым и будущим железнодорожного транспорта, узнали все о первых паровозах, технике и технологиях.

Так, экспонаты музея железнодорожного транспорта г. Актобе посмотрели две группы детей, посещающих кружок «Жас туристер станциясы». Их ознакомили с историей возникновения и развития железной дороги в Западном Казахстане.

Связующее звено между поколениями

Центральный музей железнодорожного транспорта г. Алматы также распахнул двери для детей. Более 180 учащихся младших классов с интересом изучили все необычные экспонаты. Родители детей поблагодарили организаторов за великолепную возможность прикоснуться к истории магистрали. Гордостью музея являются экспозиции, посвященные воинам Великой Отечественной войны и участникам трудового фронта.

Маленькие гости посетили и музей АО «НК «ҚТЖ» в столице. Менеджер ОО «Казпрофтранс» Акмарал Молдашева подробно ознакомила школьников с экспонатами музея и очень интересно рассказала об истории железных дорог Казахстана. Даже малыши старались запомнить занимательные цифры и даты. Например, годом основания железнодорожного транспорта в Казахстане стал 1904 год.

«Мне очень понравилось, что здесь все можно трогать руками, представить себя железнодорожником. Понравилось бить по рельсам и в колокол. Здесь я увидел, какие раньше были поезда и многое узнал про них. В следующий раз обязательно приведу сюда сестренку», - говорит 8-летний Жаныбек Кенес.

Династий на магистрали – не счесть

В рамках проведения еще одного из дней декады - Дня природы - железнодорожники из разных регионов посадили деревья, организовали субботники, облагораживая территории привокзальных территорий. А в День памяти предков работники магистрали в социальных сетях с гордостью рассказывали о знаменитых семейных династиях, которых на магистрали - не счесть.