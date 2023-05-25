Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Праздник для 50 особенных детей из Караганды устроили французские фанаты Димаша Кудайбергена

    25 Мая 2023, 21:46

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Веселые развлечения и вкусное угощение – в карагандинском игровом центре прошел благотворительный праздник для 50 подопечных фонда «Батыл Журек». Средства на него собрали фанаты Димаша Кудайбергена из Франции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В день рождения своего кумира участники фан-клуба устраивают благотворительные акции в разных регионах Казахстана.

    По словам советника акима Караганды по вопросам соблюдения прав лиц с инвалидностью Асель Бекбаевой, в этом году поклонницы решили порадовать детей из Караганды.

    «Мы провели акцию для 50 детей из фонда «Батыл Журек». Участвовали дети, находящиеся на домашнем обучении, а также те, кто посещает школы-интернаты. В развлекательном центре Bala Park мы проводим благотворительные мероприятия уже в пятый раз. Совсем недавно благодаря спонсору организовали здесь праздник для 110 воспитанников школы-интерната для детей с ограниченными возможностями в развитии. Отдельная благодарность развлекательному центру за особое отношение коллектива к нашим детям. Спасибо Димашу за творчество, которое вдохновляет людей на такие добрые дела!» – сказала Асель Бекбаева.


    Куратором посещения праздника от фонда «Батыл Журек» стала Александра Самуль.

    «Я воспитываю сына с расстройством аутистического спектра. Сегодняшнее мероприятие – это радость для моего ребенка. Если счастлив мой сын, счастлива и я. Здоровье детей зависит от эмоций. А положительные эмоции нам очень нужны», – говорит Александра Самуль.


    Арай Мухатаева вместе с сыном специально сделали к мероприятию небольшой транспарант. Творчество Димаша Кудайбергена они знают и любят.

    «Мы рады, что фанаты Димаша с уважением и заботой относятся к особенным детям. Подобные акции очень нужны. У сына только дом и школа, не хватает эмоций, новых впечатлений. А на таких праздниках он общается со сверстниками, радуется, развлекается», – сказала Арай Мухатаева.


    Праздник завершился мыльными пузырями и играми с аниматорами. Асель Бекбаева призывает карагандинцев поддержать акцию.

    «Если неравнодушные земляки желают подарить хоть один день незабываемых впечатлений ребенку с инвалидностью, то мы будем продолжать проект и охватим как можно больше особенных детей. Этот праздник нужен и их родителям. Здесь они раскрываются, радуются за своих детей», – считает советник акима Караганды.

    Свои предложения по организации досуга особенных детей можно оставлять по телефону: +7-702-745-43-02 (Асель Бекбаева).

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Благотворительность Димаш Кудайберген Караганда Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Родителей карагандинского подростка наказали из-за телефонного звонка
    Димаш Кудайберген представил новый музыкальный клип «Omir»
    Телеканал Jibek Joly запустил ролик в честь дня рождения Димаша Кудайбергена в центре Астаны
    Игорь Крутой поздравил Димаша Кудайбергена с днем рождения в прямом эфире телеканала Jibek Joly
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз