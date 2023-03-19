Праздник Амал, поддержка братской Турции, дни матерей и отцов в Казахстане – обзор недели

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прошедшая неделя с 13 по 19 марта 2023 года была наполнена большими знаковыми событиями в жизни страны. Главным событием в политической жизни страны стали начавшиеся сегодня внеочередные выборы в Мажилис Парламента РК и местные маслихаты. Очень насыщенной была рабочая неделя Президента Казахстана. Завершен первый год новых реформ в республике, каковы итоги? Об этом сквозь призму главной информационной ленты Казахстана - в недельном обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Рабочая неделя Президента

Встреча с акимами и праздник Амал

В первый день недели Президент Казахстана встретился с акимами и руководителями государственных органов. Речь шла о выполнении задач, обозначенных Главой государства в Послании народу Казахстана. «Страна вступила в новый этап своего развития. За год реализованы масштабные реформы. Проведено несколько этапов политических преобразований для того, чтобы привести систему власти в соответствие с новыми требованиями», - подчеркнул Касым Жомарт Токаев, объявив, что после выборов он планирует выдвинуть ряд новых инициатив. На совещании с участием Премьер-Министра Глава государства отметил, что «для развития страны недостаточно модернизировать только политическую систему. Реформы должны, прежде всего, формировать в обществе новую политическую культуру, и стабильность будет только там, где есть закон и порядок».

По-новому в этом году начали праздновать Наурыз казахстанцы. 14 марта в стране стартовал Көрісу күні, или праздник Амал. Ранее этот день в основном отмечали западные регионы, на сегодняшний день Көрісу күні обретает популярность во всем Казахстане.

С этим днем приветствия Весны, праздником братства, поддержки и благотворительности соотечественников поздравил Президент. В своем приветствии Касым-Жомарт Токаев отметил, что «зовущий к единению и согласию праздник служит ярким воплощением традиционной отзывчивости нашего народа. Пусть новый год будет благодатным!».

В этот же день пресс-служба Президента Казахстана сообщила о том, что Глава государства принял послов России и Китая. И уже в мае этого года Президент РК посетит с визитом Китай, а осенью этого года в Казахстан прибудет Владимир Путин.

Визит в Турцию

Главным событием внешнеполитической жизни страны стал визит Президента Казахстана в Анкару. Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом и принял участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств. Всего сутки длилась рабочая поездка Главы государства в Анкару, но в эти 24 часа вместилось множество важных встреч и принятых решений в атмосфере дружбы и поддержки братской страны. Главы государств обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и энергетической сферах. Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня. На ленте МИА «Казинформ выпускающие редакторы разместили около двух десятков материалов об этом событии. Итоговый обзор «Рабочий визит Президента в Турцию: новый уровень безопасности тюркских государств» был подготовлен аналитической службой агентства.

Встреча с Верховным комиссаром ООН по правам человека

Президент Казахстана встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком. «Казахстан ратифицировал все основные конвенции и протоколы ООН, на национальном уровне созданы рабочие механизмы активного взаимодействия в области прав человека», - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Фолькер Тюрк отметил своевременность инициированных Президентом преобразований в общественно-политической жизни Казахстана.

По итогам визита Верховного комиссара ООН в Казахстан корреспонденты МИА «Казинформ» подготовили несколько материалов с Уполномоченным по правам человека в РК Артуром Ластаевым. К примеру, его комментарий за криминализацию бытового насилия был одним из читаемых на информационной ленте.

В пятницу Президент подписал закон, ужесточающий наказание за пытки.

В завершение рабочей недели Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли. В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Касым-Жомарт Токаев отметил позитивную динамику развития двусторонних отношений.

Последняя рабочая неделя действующего Правительства

Состоявшееся во вторник, 14 марта 2023 года заседание Правительства РК было последним в этом составе. После сегодняшних выборов в Мажилис Парламента изменится и Кабинет министров. Но грядущая смена не снизила темпов работы Правительства. Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов дал ряд поручений министрам совместно с акимами регионов сохранить темпы роста экономики, заданных в январе-феврале текущего года. Объем ВВП за эти два месяца увеличился на 4,3% к соответствующему периоду прошлого года.

Практически все министры отчитались на заседании о своей работе. Глава Минэнерго заверил, что повышение цен на бензин пока не ожидается. Индекс бизнес-климата по Казахстану показал улучшение. Текущие условия ведения бизнеса остались благоприятными в Казахстане. Об этом заявил председатель Национального Банка РК Галымжан Пирматов. Министр цифрового развития, и инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин пояснил ситуацию с конфликтом на космодроме Байконур. А министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали сообщил, как будет реализована Концепция государственной молодежной политики на 2023-2029 годы, на которую выделено 492,1 млрд тенге из республиканского и местного бюджетов.

По-прежнему острой остается проблема паводков. Для ликвидации последствий паводков в населенных пунктах Кобдинского и Уилского районов Актюбинской области задействовано порядка 900 человек личного состава, 650 единиц техники спасательных подразделений МЧС, местных исполнительных органов, МВД. Глава МЧС Юрий Ильин вылетел в регион для оценки ситуации, контроля и координации работ по ликвидации последствий паводков. Как стало известно, в Кобдинском районе построят 24 дома для пострадавших жителей.

Сенат

Правительство уточнило прогноз бюджетных параметров на 2023 год, и проект закона РК о внесении изменений и дополнений в республиканский бюджет на 2023 – 2025 годы был передан на рассмотрение депутатам Сената. «Так, доходы республиканского бюджета в 2023 году прогнозируются на уровне 12,1% к ВВП, или 14,6 трлн тенге, с ростом от утвержденного плана на 720 млрд тенге», - сообщил на пленарном заседании Сената вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков.

На минувшей неделе Сенат принял проект Социального кодекса РК, который депутатам представила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова. На презентации Социального кодекса министр рассказала о многих важных изменениях, в их числе о том, что система пенсионного обеспечения изменится в Казахстане, прокомментировала возможность изменения пенсионного возраста для женщин. «Новая социальная политика является важным аспектом масштабных изменений, объявленных Главой государства», - отметила Т. Дуйсенова.

«Сегодня Сенат принял Закон о корректировке республиканского бюджета, в котором предусмотрены средства на повышение зарплат сотрудникам Казгидромета, - сообщила радостную весть в Instagram министр экологии Зульфия Сулейменова. Как стало известно, сотрудникам Казгидромета поднимут зарплату в этом году 26-111%. По ее словам, также ведется работа по повышению оклада работникам лесного и рыбного хозяйства с этого года.

Новые праздники страны

Национальный день печати предлагают отмечать в Казахстане ежегодно 2 февраля. Разработчиком предложения является Министерство информации и общественного развития Казахстана. В МИОР РК считают, что важно сделать дату выхода первого номера газеты «Қазақ», стоящей у истоков средств массовой информации, исторически значимой датой. Проект постановления о внесении дополнений в постановление Правительства о перечне праздничных дат опубликован на сайте «Открытые НПА» и будет на публичном обсуждении до 3 апреля.

Также на публичном обсуждении до 5 апреля 2023 года будет находиться предложение включить в перечень праздничных дат День матерей и День отцов, проект которого подготовлен комитетом по делам молодежи МИОР РК. Согласно проекту постановления, День матерей будет отмечаться во второе воскресенье мая, а День отцов – в третье воскресенье июня в соответствии с международными датами празднования.

Спорт

Одна из популярных рубрик МИА «Казинформ» посвящена спортивным достижениям казахстанцев. Отличная новость пришла в субботу. Елена Рыбакина стала восьмой ракеткой мира. Сильнейшая теннисистка Казахстана поднялась на рекордную для себя позицию в рейтинге WTA после выхода в финал турнира в Индиан-Уэллсе (США). При этом Елена может подняться еще выше, если одержит победу в финале. В финале она встретится с белорусской спортсменкой Ариной Соболенко, занимающей второе место в мировом рейтинге. Таким образом, любителей тенниса ждет повторение финала Australian Open 2023, когда победу одержала Соболенко – 4:6, 6:3, 6:4.