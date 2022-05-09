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    Праздничный салют запустили ко Дню Победы в Нур-Султане

    9 Мая 2022, 22:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Фейерверк запустили с набережной реки Есиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ровно в 22:00 в Нур-Султане запустили праздничный фейерверк ко Дню Победы. В столичном акимате сообщили, что салют организован за счет спонсорских средств.

    Длительность салюта составила 10-12 минут, а количество выстрелов - не менее трех тысяч.

    Для жителей города сегодня были организованы различные мероприятия в виде концертов, представлений как в онлайн, так и офлайн форматах.

    В дни празднования Дня Победы традиционно прошли церемонии возложения цветов на могилы воинов, погибших в Великой Отечественной войне, а также к монументу «Отан ана» и памятникам Героям войны: Талгату Бегельдинову, Ракымжану Кошкарбаеву, Бауыржану Момышулы, Маншук Маметовой, Алие Молдагуловой и т.д.

    Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы. Президент подчеркнул, что Победа была завоевана ценой неимоверных усилий и колоссальных жертв. Она ковалась благодаря беспримерному мужеству и несгибаемому духу фронтовиков, стойкости и самоотверженности тружеников тыла.

    6 мая Президент подписал Указ о присвоении звания «Халық қаһарманы» прославленным стрелкам Тулеугали Абдыбекову и Ибраиму Сулейменову, а также командиру стрелкового батальона Александру Несмиянову, чьи подвиги не получили должной оценки в свое время.

    В ходе торжественного собрания по случаю Дня защитника Отечества Президент страны подчеркнул, что Вторая мировая война оставила неизгладимый след в истории человечества. По словам Главы государства, в годы войны наш народ продемонстрировал настоящую храбрость, мужество и решительность.

    В годы войны на фронтах воевали около 1 млн 800 тыс. казахстанцев. Сотни тысяч соотечественников награждены орденами и медалями за боевые заслуги. Около 500 человек стали Героями Советского Союза, 110 казахстанцев награждены орденом Славы трех степеней. Четыре казахстанца стали дважды героями.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Общество
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