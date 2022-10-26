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    Праздничный салют увидели жители Уральска

    26 Октября 2022, 00:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Уральске жители и гости города увидели салют. Перед салютом вниманию уральцев представили праздничный концерт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

    «Ранее его хотели запустить на День города. Однако тогда из-за погодных условий и технических неполадок порадовать уральцев салютом не удалось. Сегодня, 25 октября, фейерверк украсил празднование Дня Республики. Его стоимость три миллиона тенге», - говорится в публикации портала .

    Ранее сообщалось о том, что ко Дню Республики в столице прогремел праздничный салют, организованный за счет спонсорских средств. А в Алматы концерт ко Дню Республики завершился салютом.

    Кульминацией торжественных мероприятий, посвященных Дню Республики в Алматы, стал яркий салют для жителей и гостей города, об этом сообщила пресс-служба акимата Алматы в Telegram-канале.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматы Западно-Казахстанская область Акимат Дата Общество Уральск День Республики
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