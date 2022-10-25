Праздничный концерт юных артистов прошел в столице ко Дню Республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице ко Дню Республики на территории EXPO прошел концерт юных артистов «Қазақстаным Менің», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На концерте под открытом небом выступили пять творческих детских коллективов. По словам заслуженного деятеля Казахстана Арайлым Рахымқызы, присвоение национального статуса празднику Дню Республику отражает то, что мы начинаем возвращаться к своей истории и ценностям.

«Этот праздник имеет особое значение для нас. В наши дни национальный праздник обретает особый смысл. Уверена, что будущее нашей страны будет светлым. Всех казахстанцев поздравляю с этой знаменательной датой», - сказала Арайлым Рахымқызы.

Астанчане тепло поприветствовали выступавших на сцене артистов.

«Здесь проходит концерт юных артистов. Это большой праздничный концерт нашего центра. Не только взрослые, но и дети с особой радостью отмечают праздник День Республики. Поэтому от имени юных талантливых артистов поздравляю всех казахстанцев с этим праздником», - отметила руководитель Центра искусств-знаний «MМ» Молдир Муканова.

На концерте собрались около 150 зрителей. Помимо юных артистов на сцене выступали известные музыкальные группы, певцы. В частности, жителей и гостей столицы порадовали своими выступлениями группа «МузАрт», певица Маржан Арапбаева, Улыкпан Жолдасов, Зарина Омарова.