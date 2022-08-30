Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.54 eur/kzt 476.11

    rub/kzt 7.95 cny/kzt 68.05
Прогноз погоды
Нур-Султан: +12+14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Праздничный концерт в честь Дня Конституции состоялся в Нур-Султане

    30 Августа 2022 10:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Артисты Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева подготовили для жителей и гостей столицы праздничный концерт «Ата заңым – айбарым», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Перед собравшимися зрителями выступили заслуженные деятели культуры, лауреаты Государственной молодежной премии «Дарын», победители международных и республиканских конкурсов.

    «Сегодняшний праздник – очень важный и статусный день для каждого казахстанца. Наша Конституция – авторитетный документ, юридически закрепивший историческую победу, мечты и интересы казахского народа, открывший всему миру существование свободной страны под названием Казахстан. Мы рады подарить жителям и гостям столицы красивый творческий вечер. Пусть растет подрастающее поколение, умеющее говорить честно и подчиняться нашей Конституции», - сказала заслуженный деятель Казахстана Светлана Айтбаева.

    На сцене прозвучали лучшие сочинения, созданные в Казахстане. В их числе «Шашу» Евгения Брусиловского, «Алатау» Нургисы Тлендиева, «Қазақстан» Алтынбека Коразбаева и другие.

    30 августа в Казахстане отмечается День Конституции. Конституции страны исполнилось 27 лет. 30 августа 1995 года на всеобщем референдуме приняли Основной закон Казахстана.



    Фото : gov.kz

    Астана (Нур-Султан) Культура Общество Музыка День Конституции
    Новости по теме
    Новости по теме
    «Stranger» - первый сольный концерт Димаша в Алматы
    Норвежские фанаты Димаша Кудайбергена отправляются в тур по Казахстану
    Зрители концерта в Алматы уничтожили почти 94 тысячи цветов
    Дирижер Элмар Бурибаев выступит с оркестром театра «Астана Балет»
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
    2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
    3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
    4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
    5 Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO
    Новости партнеров