Православные Казахстана отмечают Рождество

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В православных храмах и церквях Казахстана проходят праздничные богослужения в честь Рождества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рождественское богослужение прошло во всех храмах страны в ночь с 6 на 7 января.

По древней традиции праздничная божественная литургия совершается ночью и совпадает с последними часами 40-дневного поста. 7 января верующие садятся за праздничный стол, в этот же день с утра во всех храмах совершаются праздничные богослужения.

Ранее сообщалось, что митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершит праздничную литургию в Вознесенском кафедральном соборе Алматы. Ее можно посмотреть онлайн.

В Успенском кафедральном соборе Астаны праздничную службу совершит викарий, управляющий делами Православной церкви Казахстана епископ Каскеленский Геннадий.

«В Казахстане с древних времен и до наших дней существует добрая традиция всенародно отмечать праздники двух ведущих конфессий страны – Ислама ханафитского мазхаба и Православного христианства. Священные даты календаря объединяют наш многонациональный народ», - сказал на пресс-конференции митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

По его словам, в Рождественскую ночь и во все дни святок в храмах Казахстана будут совершаться молитвы о восстановлении мира, искоренении ненависти и умножении любви.



