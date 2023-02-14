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    Праворульные машины-конструкторы можно будет легализовать в Казахстане

    14 Февраля 2023, 08:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам первых 20 дней легализации в Казахстане произведена первичная регистрация около 27 тысяч авто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    Еще свыше 65 тысяч единиц автотранспорта прошли предварительную проверку и направлены для прохождения сверки номерных агрегатов и дальнейшей регистрации.

    «В то же время МВД анализируются проблемные вопросы, возникающие в процессе легализации автомобилей: в большинстве своем с правосторонним расположением органов управления, которые были ввезены на территорию страны под видом запасных частей и в дальнейшем реализованы гражданам Казахстана. По указанным автомобилям Министерство внутренних дел совместно с государственными органами выработало правовые механизмы их первичной регистрации в Республике Казахстан, сейчас ведется работа по их юридическому оформлению», - сообщили в пресс-службе МВД РК.

    Проведение разовой легализации авто, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года и не прошедших регистрацию, проводится по поручению Главы государства. Началась легализация 23 января во всех Специализированных ЦОНах страны.

    Ранее в МВД РК сообщили, что автомобили-конструкторы легализоваться не будут.

    Подробно с правилами легализации авто можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Транспорт Легализация. Приватизация МВД РК
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