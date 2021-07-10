Правоохранительные органы обязаны проявлять бдительность в отношении коррупционных проявлений - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правоохранительные органы обязаны проявлять бдительность в отношении коррупционных проявлений против госаппарата. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правоохранительные органы обязаны проявлять бдительность, оперативность, объективность в отношении коррупционных проявлений против госаппарата. Реально виновных привлекать к ответственности согласно закону», - сказал в ходе расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев.

Также по словам Президента, следует обратить особое внимание на госзакупки.

«Эта сфера по-прежнему является непрозрачной. Такого же внимания заслуживает злоупотребление при дорожном и других видах строительства, особенно затрагивающие крупные и средние инфраструктурные проекты», - отметил Глава государства.