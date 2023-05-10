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    Право управлять электросамокатом получат казахстанцы с водительскими правами

    10 Мая 2023, 11:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов сообщил, что более 40 ДТП с участием электросамокатов произошло в Казахстане с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По самокатчикам зафиксировано 44 ДТП с января. В прошлом году один человек погиб», - сказал Марат Ахметжанов в кулуарах Мажилиса.

    По его словам, в Казахстане право управлять электросамокатом получат обладатели водительских прав любой категории.

    «Любая категория, если вам есть 18 лет и вы являетесь владельцем прав на управление любой категорией автотранспорта, то вы сможете передвигаться по правой стороне движения. Если примут такой закон», - уточнил министр.

    Как сообщалось ранее, предлагается разрешить водителям электросамокатов и мопедов передвигаться по правой стороне движения.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Транспорт МВД РК
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