Право управлять электросамокатом получат казахстанцы с водительскими правами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов сообщил, что более 40 ДТП с участием электросамокатов произошло в Казахстане с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По самокатчикам зафиксировано 44 ДТП с января. В прошлом году один человек погиб», - сказал Марат Ахметжанов в кулуарах Мажилиса.

По его словам, в Казахстане право управлять электросамокатом получат обладатели водительских прав любой категории.

«Любая категория, если вам есть 18 лет и вы являетесь владельцем прав на управление любой категорией автотранспорта, то вы сможете передвигаться по правой стороне движения. Если примут такой закон», - уточнил министр.

Как сообщалось ранее, предлагается разрешить водителям электросамокатов и мопедов передвигаться по правой стороне движения.



