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      Акмолинская область

    Право почти 1,5 тыс. ветеранов на санаторно-курортное лечение восстановили в Кокшетау

    5 Июля 2022, 21:51

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Акмолинской области проанализировала оказание жителям Кокшетау социальной помощи на санаторно-курортное лечение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Установлено, что местными исполнительными органами права граждан, которые нуждаются в указанном виде социальной помощи с начала текущего года ограничены. Городскими и районными маслихатами утверждались Правила оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан, не предусмотрев социальную помощь на санаторно-курортное лечение. По акту прокурорского надзора, путем внесения изменений и дополнений в Правила порядка оказания социальной помощи на санаторно-курортное лечение, лицам которые нуждаются в ней, восстановлены права 1 479 ветеранов», - сообщили в прокуратуре.

    Фото: shutterstock.com

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Генпрокуратура
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