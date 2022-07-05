Право почти 1,5 тыс. ветеранов на санаторно-курортное лечение восстановили в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Акмолинской области проанализировала оказание жителям Кокшетау социальной помощи на санаторно-курортное лечение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Установлено, что местными исполнительными органами права граждан, которые нуждаются в указанном виде социальной помощи с начала текущего года ограничены. Городскими и районными маслихатами утверждались Правила оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан, не предусмотрев социальную помощь на санаторно-курортное лечение. По акту прокурорского надзора, путем внесения изменений и дополнений в Правила порядка оказания социальной помощи на санаторно-курортное лечение, лицам которые нуждаются в ней, восстановлены права 1 479 ветеранов», - сообщили в прокуратуре.

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