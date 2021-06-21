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    Правительство в 1,5 раза перевыполнило плановый объем доходов – Минфин

    21 Июня 2021, 12:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев прокомментировал замечания Счетного комитета касательно снижения дополнительных налоговых поступлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Счетный комитет особо обратил внимание на вопросы налогового администрирования, и сделал замечания о снижении в семь раз дополнительных налоговых поступлений. В уточненном республиканском бюджете на 2020 год плановый объем дополнительных налоговых поступлений составлял 476 млрд тенге, а не 1,5 трлн тенге. При этом, Счетным комитетом учитывается дополнительные поступления только по результатам налоговых и таможенных проверок и камерального контроля. И в отчете приводятся цифры в 221,3 млрд тенге», – сказал Ерулан Жамаубаев на совместном заседании палат парламента.

    Однако, по его словам, принимаемые фискальными органами меры гораздо шире и включают в себя, в том числе применение цифровых инструментов.

    «Фактически дополнительные поступления за счет мер налогового и таможенного администрирования обеспечены в сумме 710 млрд тенге. Это несмотря на действовавший в 2020 году мораторий на проверки и представленные налоговые послабления бизнесу. Таким образом, фактически в условиях кризиса правительству удалось не только не допустить уменьшения объемов дополнительных поступлений, а в 1,5 раза перевыполнить утвержденный плановый объем доходов», – заявил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Минфин РК
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