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    Правительство уточнило параметры бюджета на 2023 год

    16 Марта 2023, 10:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительством уточнен прогноз бюджетных параметров на 2023 год в рамках Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2023–2027 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проект закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы» рассматривают депутаты Сената.

    «Для реализации поставленных перед Правительством задач по обеспечению предвыборной программы и сентябрьского Послания Президента, уточнены параметры бюджета на 2023 год. Так, доходы республиканского бюджета в 2023 году прогнозируются на уровне 12,1% к ВВП, или 14,6 трлн тенге, с ростом от утвержденного плана на 720 млрд тенге. Дополнительные поступления в бюджет обеспечиваются за счет принимаемых мер Правительством по расширению доходной базы и улучшению налогового и таможенного администрирования, цифровизации», - сообщил на пленарном заседании Сената вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков.

    Он проинформировал, что прирост доходов бюджета ожидается за счет разовых поступлений в сумме 316 млрд тенге и за счет улучшения налогового и таможенного администрирования на 404 млрд тенге.

    «Вместе с тем, для финансирования социально значимых проектов национального масштаба и стратегически важных инфраструктурных проектов дополнительно будет привлечен целевой трансферт из Национального фонда в объеме 800 млрд тенге. Дефицит бюджета в 2023 году предлагается сохранить на уровне 3,2 трлн тенге, или 2,7% к ВВП», - сказал вице-министр.

    По предоставленным данным ведомства, расходы республиканского бюджета составят 22,5 трлн тенге, с увеличением на 1,5 трлн тенге относительно утвержденного объема.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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