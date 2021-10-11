Правительство РК утвердило перенос выходных дней в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин подписал Постановление Правительства № 713 от 06.10.2021 года «О переносе дней отдыха в 2022 году», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра Республики Казахстан.

«В соответствии с пунктом 3 статьи 85 Трудового кодекса РК и в целях рационального использования рабочего времени Правительство РК постановляет перенос дней отдыха с субботы 5 марта 2022 года на понедельник 7 марта 2022 года; с субботы 27 августа 2022 года на понедельник 29 августа 2022 года», — говорится в тексте Постановления от 6 октября 2021 года.

Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.



