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    Правительство РК приняло постановление в отношении выплат за аренду жилья

    25 Января 2022, 19:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева 25 января 2022 года Правительство Республики Казахстан приняло постановление, наделяющее Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) полномочиями по определению порядка назначения и осуществления выплат за аренду жилья из частного жилищного фонда социально уязвимым категориям граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Принятие данного постановления позволяет МИИР утвердить Правила назначения и осуществления выплат остро нуждающимся в жилье гражданам за аренду вторичного жилья.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Премьер-министр РК Жилье МИИР РК
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