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    Правительство РК одобрило комплексные планы социально-экономического развития западных регионов страны

    25 Января 2022, 11:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство РК одобрило комплексные планы социально-экономического развития западных регионов страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Учитывая специфику западных регионов и их вклад в развитие экономики страны, дальнейшее социально-экономическое развитие данных областей и улучшение благосостояния жителей имеет очень важное значение. По Мангистауской и Атырауской областям уже принимались в прошлом году комплексные планы, поэтому потребовалась их оперативная актуализация, дополнительное финансирование», - сказал Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина добавил, что касается Актюбинской и Западно-Казахстанской областей, то здесь эти планы представлены для утверждения впервые.

    «Предлагаемые планы должны быть нацелены не просто на развитие отдельных отраслей экономики, но и на решение таких насущных проблем, как качественное водообеспечение, доступное образование и здравоохранение, создание новых рабочих мест», - подчеркнул Алихан Смаилов.

    Согласно озвученным данным, в Актюбинской области планируется увеличить объем промышленности до 2,8 трлн. тенге к 2025 году, создать дополнительно более 39 тыс. рабочих мест.

    По Западно-Казахстанской области будет осуществлена модернизация более 2 тыс. км электросетей, что позволит значительно снизить их износ. Будет создано более 38 тысяч новых рабочих мест. Планируется привлечение порядка 2,1 трлн. тенге частных инвестиций.

    По Атырауской области будут приняты меры для избегания в последующем участившихся аварий в электросетях. Будет создано более 40 тыс. новых рабочих мест. Планируется привлечение порядка 8,3 трлн. тенге частных инвестиций.

    В Мангистауской области с учетом дефицита в водообеспечении предусмотрено строительство и расширение 9 опреснительных заводов и установок. Планируется создать более 55 тыс. рабочих мест.

    «Хотел отметить, что в документах основной упор идет на привлечение внебюджетных средств – и это очень хорошо. Самое главное, жители этих областей почувствовали положительные изменения, видели перспективу, могли работать и зарабатывать, развивать свой бизнес, лечится и учиться. Необходимо использовать все возможности, чтобы качество жизни населения заметно улучшилось. В целом одобряем данные документы. Поручаю Министерству национальной экономики, акиматам, заинтересованным госорганам и организациям обеспечить своевременную и качественную реализацию мероприятий комплексных планов», - заключил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика
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