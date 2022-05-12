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    Правительство принимает меры по сдерживанию инфляции - Премьер РК

    12 Мая 2022, 11:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам 4 месяцев экономика страны демонстрирует рост ВВП до 4,4% за счет динамичного развития реального сектора экономики. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основной вклад обеспечен ростом в обрабатывающей промышленности. Высокая динамика наблюдается в производстве кожаной продукции - на 23%, напитков - на 19%, пластмассовых изделий и одежды - на 14%, мебели - на 13,5%, машиностроении - на 9,5%, химической промышленности - на 8,5%, фармацевтике на 6,5%», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    По словам Премьера, в горнодобывающей промышленности рост обеспечен за счет добычи природного газа, нефти, металлических руд и угля.

    В секторе услуг положительный рост составил в торговле на 9,6%, транспорте на 8,4% и связи 7,1%.

    «Строительная отрасль демонстрирует с начала года уверенный рост на 9,5%. Уже введено в эксплуатацию 3,6 млн. кв. м жилья. По итогам 4 месяцев текущего года по всем основным показателям отмечается рост в Акмолинской, Алматинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях, Шымкенте и столице. Остальным регионам необходимо усилить работу для достижения плановых показателей», - подчеркнул Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина также заявил, что на фоне санкционных ограничений необходимо активизировать работу по снижению негативного внешнего влияния и обеспечить дальнейшее развитие национальной экономики.

    «Наблюдается ускорение годовой инфляции в стране. Наибольший вклад вносит рост цен на продовольственные товары. По данным ООН, цены на продовольствие в мире за последние 12 месяцев выросли на 36%. Рост цен в мире зафиксирован на сахар, мясо и молочные продукты. Это напрямую влияет и на наш рынок. В настоящее время Правительством принимаются меры по сдерживанию инфляции», - добавил А. Смаилов.

    Государственным органам и акиматам поручено эффективно обеспечить работу и держать вопрос на особом контроле.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Алихан Смаилов
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