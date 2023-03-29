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    Правительство медлит с принятием важнейших решений – Президент РК

    29 Марта 2023, 11:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что реальная дебюрократизация в Казахстане не произошла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году началась важная работа по дебюрократизации деятельности государственного аппарата и нормотворческого процесса. Созданы необходимые условия для быстрого принятия качественных законов по наиболее значимым проблемам, но надо признать, реальная дебюрократизация не произошла», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

    По словам Главы государства, Правительство медлит с принятием важнейших решений, которые вязнут в рутине бюрократии и многочисленных согласований между ведомствами, между Правительством и Администрацией Президента.

    «Министры опасаются принимать решения, перекладывают ответственность на коллег или подчиненных. Все это недопустимо. Критически важным фактором эффективности системы государственного управления выступает цифровизация. Помимо развития инфраструктуры электронного Правительства, нужно также сфокусироваться на дальнейшей цифровизации представительной ветви власти», - подчеркнул Президент.

    «Электронный парламент и маслихаты всех уровней способны значительно укрепить доверие общества к власти. Одним из базовых условий результативности проводимых реформ является наличие полных и достоверных данных. Для предоставления качественных государственных услуг очень важна взаимная интеграция баз данных и использование «умных технологий». Этот шаг повысит качество принимаемых решений», - добавил Глава государства.

    Ранее Президент РК заявил, что движение в сторону демократизации политических процессов будет продолжено.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Правительство РК Токаев Касым-Жомарт
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