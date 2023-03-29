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    Правительство Казахстана будет исполнять свои обязанности до утверждения нового состава

    29 Марта 2023, 10:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О Правительстве Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Конституции Республики Казахстан, со статьей 4 Конституционного закона Республики Казахстан «О Правительстве Республики Казахстан», в связи со сложением полномочий Правительства Республики Казахстан перед вновь избранным Мажилисом Парламента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Правительства Республики Казахстан.

    2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Правительство РК
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