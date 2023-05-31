Правительственную комиссию по решению проблем в Мангистауской области предложил создать мажилисмен

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мажилисмен Самат Мусабаев предложил создать Правительственную комиссию по социально-экономическим вопросам Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе прошлого года по поручению Главы государства создана Правительственная комиссия по урегулированию ситуации в Мангистауской области. Комиссия не смогла показать эффективную работу в регионе. Доказательством тому являются частые социальные протесты в области», - сказал депутат.

По словам Самата Мусабаева, на уровне Правительства должна быть создана специальная Правительственная комиссия по решению социально-экономических проблем региона.

«Правительственная комиссия должна учесть все вопросы, поднятые в Мангистауской области, принять соответствующие решения и добиться конкретных результатов», - добавил он.



