Правительственная комиссия займется вопросами функционирования аэропорта Шымкента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительственная комиссия организована по вопросам функционирования аэропорта Шымкента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Опубликовано распоряжение Премьер-Министра «Об образовании Правительственной комиссии по вопросам функционирования аэропорта города Шымкента».

Правительственной комиссии также поручено приступить к работе и выработать конкретные меры по решению проблем.

27 января этого года, прибыв с рабочей поездкой в Шымкент, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов вне запланированной программы ознакомился с состоянием городского аэропорта и поручил ускорить строительство нового терминала.

Премьер подчеркнул, что состояние городского аэропорта, являющегося своего рода визитной карточкой Шымкента, не соответствует статусу международного.



