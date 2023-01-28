Правительственная комиссия по подготовке к паводкам создана в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопрос принятия оперативных мер по подготовке к паводковому периоду рассмотрен на совещании в Цифровом офисе Правительства под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин доложил, что по прогнозу «Казгидромета», на юге и юго-востоке республики с 31 января по 4 февраля ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также повышение температурного фона. По его словам, учитывая накопившиеся влагозапасы, это может спровоцировать активное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъем воды в реках.





В этой связи Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской и Жетысуской областям поручено с 30 января активизировать подразделения гражданской защиты.

Премьер-Министр отметил, что акиматам регионов совместно с МЧС нужно принять все необходимые безотлагательные меры.

«Сейчас нам надо перейти в режим повышенной готовности к паводковой ситуации. Мы видим, что из-за погодных условий угроза резко возрастает. Для усиления координации в этом направлении начнет работать специальная правительственная комиссия во главе с первым заместителем Премьер-Министра Романом Скляром», - сказал Алихан Смаилов.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин раскритиковал подготовку ряда регионов к паводковому периоду. Около 700 тысяч казахстанцев остаются в зоне риска подтопления.

Фото: primeminister.kz



