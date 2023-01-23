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    Правила субсидирования сельхозпроизводителей претерпят изменения

    23 Января 2023, 15:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев поделился планами по изменению правил субсидирования сельхозпроизводителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Будет закончена работа по внесению изменений и дополнений в Правила субсидирования с учетом проведенного реформирования господдержки и обеспечена качественная работа новой информационной системы субсидирования. Также хочу отметить, что с текущего года все субсидии трансфертами общего характера переданы в базу местных бюджетов», - сказал Ербол Карашукеев на расширенном заседании коллегии Минсельхоза.

    По его словам, на 2023-2025 годы объем господдержки уже определен и составляет порядка 400 млрд тенге ежегодно.

    «Акиматам областей необходимо обеспечить выделение минимальных объёмов бюджетных средств на субсидирование АПК. В случае если средства, направленные на субсидирование АПК, в каком-то регионе будут отвлечены на другие цели, то при образовании дополнительной потребности в субсидиях в качестве штрафной санкции средства из республиканского бюджета выделяться не будут», - отметил министр.

    «Также в настоящее время ведется работа по актуализации Концепции развития агропромышленного комплекса до 2030 года с учетом новых поручений Главы государства, а также изменения современных реалий», - добавил глава Минсельхоза.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минсельхоз
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