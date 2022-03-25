Правила проведения медико-социальной экспертизы: что нужно знать

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления медико-социальной экспертизы Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения Анар Ерембаева разъяснила правила проведения медико-социальной экспертизы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Расскажите пожалуйста, как проводится медико-социальная экспертиза?

- В соответствии с правилами проведения медико-социальной экспертизы, установление инвалидности проводится по направлению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации путем проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ).

Медико-социальная экспертиза проводится территориальными подразделениями Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Медицинские организации после проведения лечебно-диагностических мероприятий, подтверждающих стойкое нарушение функции организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм и дефектами направляют на МСЭ лиц не ранее четырех месяцев с момента наступления временной нетрудоспособности или установления диагноза, за исключением лиц с анатомическими дефектами.

МСЭ освидетельствуемого (переосвидетельствуемого) лица проводится по месту его постоянного жительства (регистрации). Специалист МСЭ, при принятии документов (сведений из информационных систем) проверяет их полноту и срок действия. При представлении документов (получении сведений) с истекшим сроком действия и (или) неполного пакета документов, специалист МСЭ отказывает в приеме заявления и выдает расписку об отказе в приеме документов. МСЭ проводится коллегиально при участии руководителя отдела МСЭ или руководителя отдела методологии и контроля МСЭ и не менее двух главных специалистов путем рассмотрения представленных документов, осмотра освидетельствуемого лица, оценки степени нарушения функций организма и ограничения жизнедеятельности, в том числе трудоспособности.

- А как гражданину оформлять документы на проведение медико-социальной экспертизы?

- Многие пациенты, впервые обращающиеся в отделы медико-социальной экспертизы, остаются недовольны вынесенными решениями и самой процедурой освидетельствования. Несколько простых советов помогут в решении подобных проблем.

В первую очередь необходимо проверить правильность оформления документации, которая будет представлена на экспертизу. Направление на медико-социальную экспертизу или форма 031/у (основной документ), оформляемый в лечебно-профилактическом учреждении (ЛПУ) должен быть заверен электронно-цифровой подписью председателя ВКК.

Проверить правильность паспортных данных в вышеуказанных документах, поскольку ошибка даже в одной букве приведет к их недействительности. Сделать ксерокопии всех выписок из стационара и приложить их к направлению на МСЭ, желательно в хронологическом порядке. На освидетельствование обязательно надо брать подлинники всех выписок из стационара и других медицинских документов (эксперты МСЭ сверят их с ксерокопиями и подлинники вернут).

При наличии у человека патологии, например, опорно-двигательного аппарата (переломы, артрозо-артриты, патология позвоночника) следует взять с собой рентгеновские снимки. В направлении на МСЭ в этом случае должно быть их описание. Если снимков много (нужно брать все, что есть – важно оценить динамику заболевания) – желательно сложить их в хронологическом порядке.

Человек должен быть морально готов к тому, что вынесенное решение может не совпасть с тем, на которое он рассчитывает. Не следует чрезмерно полагаться на мнения врачей-лечебников, которые иногда позволяют себе высказывать мнение о положенной конкретно такой-то группе инвалидности. Это наиболее распространенная причина конфликтных ситуаций, возникающих в процессе объявления экспертного решения. Лечащие врачи не имеют соответствующей экспертной подготовки и им не следует «настраивать» пациента на определенное конкретное решение. Они не несут абсолютно никакой ответственности за свое высказанное в устной форме, мнение о том, какая группа положена тому или иному больному. В отличие от них, врачи эксперты оформляют на каждого больного экспертно-медицинское дело, где в письменном виде обосновывают свое решение со ссылкой на соответствующие нормативно-правовые акты, заверяют его своими подписями и печатью отдела МСЭ и несут за него полную юридическую ответственность. Этот важный момент следует очень хорошо понимать.

- Как проходить освидетельствование тем людям, которые не в состоянии оформлять документы самостоятельно?

- Наиболее тяжелые больные, которые не в состоянии прибыть на освидетельствовании в отделы МСЭ, освидетельствуются на дому (в случаях исключительной удаленности, а также при нетранспортабельности больного, решение может быть вынесено заочно – по документам). В этом случае к направлению на МСЭ прилагается справка ВКК о том, что по состоянию здоровья больной не может явиться на освидетельствование.

Началом экспертизы считается день регистрации в отделе МСЭ документов.

Расскажу коротко о том, как правильно действовать в ситуации, когда человек не согласен с принятым решением: следует заявить, что Вы не согласны с принятым решением и попросить разъяснить порядок его обжалования. Вам обязаны дать соответствующие разъяснения. Решение отдела МСЭ может быть обжаловано в отделе методологии и контроля МСЭ Департамента, специалисты которого будут проверять обоснованность вынесенного решения. Вы будете приглашены к ним на освидетельствование. При наличии оснований они имеют право принятое решение изменить.

- С октября прошлого года по настоящее время Министерством проводится пилот по внедрению заочного формата проведения медико-социальной экспертизы в рамках поручения Президента Казахстана. Что даст переход на заочный формат проведения?

- Основной целью пилотного проекта является упрощение процедуры установления инвалидности с исключением хождения граждан по разным инстанциям, бумажной волокиты и контакта услугодателей с услугополучателями, а также профилактика коррупционных рисков в службе МСЭ, путем обращения услугополучателя только в медицинское учреждение. Пилотный проект запущен во всех 17 регионах.

В целях упрощения проведения МСЭ и обеспечения доступности государственной услуги по установлению инвалидности, Министерством были инициированы ряд мер в части изменения бизнес-процесса оказания услуги, с учетом требований цифровизации социально-трудовой сферы.

Так, в правила МСЭ внесены изменения с учетом возможности интеграции информационных систем государственных органов:

- сокращен перечень представляемых на МСЭ документов (обязательными являются три документа – документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности), направление на МСЭ формы 031/у из медицинской организации и медицинская карта пациента для анализа динамики заболевания);

- не требуются документы на бумажном носителе, так как запрос на получение документов осуществляется в автоматизированном режиме через шлюз «электронного правительства»;

- документы по результатам проведения МСЭ можно получить в электронном формате в «личном кабинете» веб-портала «электронного правительства» по запросу освидетельствуемого лица, при наличии ЭЦП или с использованием одноразового пароля.

По состоянию на c 1 января по 24 марта текущего года всего поступило в информационные системы Министерства более 9 тысяч заявок на заочное освидетельствование.

Ежегодно в отделах МСЭ проходит более 250 тыс человек, в том числе порядка 50 тыс человек первично. В целом, мы планируем охватить данным комплексным подходом до 20% лиц с инвалидностью от числа освидетельствуемых лиц.

- Спасибо за интервью.