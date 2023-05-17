Правила привлечения контрактников для реализации нацпроектов определят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В чем отличие института контрактников от госслужащих, пояснил заместитель председателя Агентства по делам госслужбы Азамат Жолманов в программе «Новое время» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде всего, надо понимать, что человек, который приходит из частного сектора на государственную службу, он получает статус госслужащего. То есть, если он заходит на позицию директора департамента, то он государственный служащий со всеми вытекающими отсюда правами, обязанностями, ответственностью и полагающимися льготами. Контрактные служащие - это другой институт. Он не является государственным служащим, привлекается на один год только для реализации определенного национального проекта или иного проекта, который будет определяться Правительством», - сказал Азамат Жолманов.

Сейчас, по его словам, правила привлечения контрактников для реализации таких проектов определяются постановлением Правительства. Проект проходит согласование с государственными органами.

«Надо понимать, что у нас есть различные потребности. Приведем гипотетический пример - проект, связанный с гидромелиорацией. Необходимо написать ТЭО, ТЗ и так далее, но при этом в государственных органах нет специалистов, которые бы глубоко разбирались в этой теме. Если ранее надо было привлекать какую-нибудь западную консалтинговую компанию или проводить государственные закупки, то теперь мы это все облегчили. Государственный орган может найти такого человека, обязательно гражданина Казахстана. За 30 лет сформировался достаточно большой пул профессионалов по различным вопросам, то есть найти профессионала, заключить с ним контракт, который окажет им полное содействие в формировании проектной документации с дальнейшим сопровождением», - уточнил Азамат Жолманов.

Ранее сообщалось, что с марта проводится онлайн-прием сотрудников в пяти государственных органах.



