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    Правила обязательного видеонаблюдения приняты в Казахстане

    6 Марта 2023, 10:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За обеспечение исправного состояния камер видеонаблюдения предусмотрена прямая ответственность руководителей соответствующих органов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

    27 февраля 2023 года по инициативе Генеральной прокуратуры органы уголовного преследования утвердили Правила функционирования (оснащения и использования) систем видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях полиции, а также во всех оперативно-следственных подразделениях правоохранительных органов.

    «Системы видеонаблюдения также будут охватывать маршрут следования посетителей и режимные кабинеты, за исключением мест личной гигиены. Сформирован перечень лиц имеющих право, в том числе удаленно просматривать видеозаписи в режиме реального времени и принимать оперативные меры по пресечению нарушений. Эти меры соответствуют ратифицированным Казахстаном международным актам против пыток и направлены на предотвращение недозволенных методов следствия», - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

    Видеозаписи также могут быть использованы в качестве доказательств адвокатами, потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми, судом и другими органами.

    «Предусмотрена прямая ответственность руководителей органов за обеспечение исправного состояния, материально-технического обеспечения эксплуатации систем видеонаблюдения и сохранность видеоархива», - добавили в ведомстве.

    Правила разработаны в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий», став еще одним действенным заслоном по противодействию нарушениям прав граждан.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Генпрокуратура МВД РК
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